رئيس البرلمان الأوروبي: ينبغي أن تظل تركيا شريكا للتكتل الموحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني أنه “ينبغي أن تظل تركيا شريكا للاتحاد الأوروبي، كما على أوروبا الاستمرار في لعب دور الوسيط بين نصف تركيا الرافض لأردوغان والنصف الآخر الذي يؤيده”، في إشارة الى الفارق الضئيل بين مؤيدي ومعارضي التعديلات الدستورية.

وبشأن فرضية إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا كما لوح الرئيس رجب طيب أردوغان بعد تمرير الاصلاحات الدستورية المثيرة للجدل في استفتاء الأحد الماضي، قال تاياني (إيطاليا) في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، “عقوبة الإعدام ستعيد تركيا إلى عام 2004، عام إلغاء العقوبة، وتمثل خطا أحمر بالنسبة لأوروبا، القارة الوحيدة التي لا تطبق الإعدام. إعادة هذه العقوبة تعني أن تركيا لا تتطلع إلى مستقبل داخل الاتحاد الأوروبي”.

واعتبر رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي أن “الخصومة مع تركيا ليست في مصلحة أنقرة. فالحوار مع أوروبا يصب في مصلحة الأتراك أيضا: يكفي النظر الى الاتفاقات التجارية التي توحدنا”. وأردف “باختصار، يتعين على أوروبا أن تبدي الحزم ضد خطر السيناريو السلطوي، ولكن لا يمكننا التخلي عن الحوار أو ننسى أننا متحدون في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب وفي مجال الأعمال. إنها ثلاث قضايا حاسمة حاليا بالنسبة لمستقبل قارتنا ولمستقبل تركيا”.