لقاء فلسطيني-أمريكي في واشنطن الأسبوع القادم

رام الله- قال مسؤول فلسطيني كبير إن وفدين فلسطيني وأمريكي رفيعي المستوى سيلتقيان في واشنطن العاصمة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري لوضع الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن في شهر أيار/مايو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المسؤول لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن اللقاء سيركز على 3 محاور أساسية وهي السياسية والإقتصادية والأمنية، حيث يرتقب الإتفاق على القضايا التي سيتم بحثها تفصيلا في اللقاء المتوقع بين عباس وترامب.

ويرأس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات الوفد الفلسطيني الذي يضم رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج والمستشار الإقتصادي للرئيس، محمد مصطفى.

أما من الجانب الأمريكي فيضم مبعوث الرئيس الأمريكي للإتفاقيات الدولية جيسون غرينبلات ومسؤول ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية مايكل ريتني.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن لقاء عباس وترامب سيعقد على الأرجح يوم الثالث من شهر ايار/مليو المقبل في البيت الأبيض.

وأشار مجدلاني إلى أن اللقاء يكتسب أهمية كبيرة في ضوء وجود إدارة امريكية جديدة تعمل على وضع رؤية لإنقاذ عملية السلام، فضلا عن بحث العلاقات الثنائية الفلسطينية-الأمريكية.