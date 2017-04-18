برلماني أوروبي يرحب بدعوة ماي لإجراء انتخابات مبكرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وكسل – رحب رئيس مجموعة المحافظين في البرلمان الأوروبي، سيد كمال، بدعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الثامن من حزيران/يونيو القادم.

ويبدو أن كمال (بريطانيا ) شديد الثقة بإمكانية أن يحقق حزب المحافظين، الذي تنتمي إليه ماي، نصراً ساحقاً في هذه الانتخابات، حيث قال “إن فوز المحافظين سيعطي الكثير من الوضوح للطرفين الأوروبي والبريطاني عشية البدء بمفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الموحد”، حسب كلامه.

واعتبر البرلماني الأوروبي أن نتائج الانتخابات المبكرة ستوحد الصف البريطاني وتساهم في إرساء أساس يسمح بالتوصل إلى اتفاق جيد يحقق مصلحة كل من المواطنين البريطانيين والأوروبيين.

أما المفوضية الأوروبية فقد امتنعت، حالياً على الأقل، على التعليق على إعلان ماي، مكتفية بالقول “من الطبيعي وجود انتخابات في أي تكتل ديمقراطي”.

وتسعى تريزا ماي، التي اختيرت، ولم تُنتخب، قبل أقل من عام لتبوأ منصب رئيس وزراء بريطانيا بعد تصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو 2016، لتكريس سلطة حزبها، الذي لا يتمتع حالياً إلا بأغلبية ضئيلة في البرلمان.