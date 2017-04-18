إيران ترعى اجتماعاً ثلاثياً حول سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

يعقد في العاصمة الإيرانية طهران اليوم (الثلاثاء) اجتماعًا حول سورية، يستمر يوماً واحداً، يحضره خبراء روس وإيرانيون وأتراك، هدفه الأساس بحث ملف مفاوضات مؤتمر أستانا المرتقب انعقاده في 3 أيار/مايو المقبل.

إلى ذلك أكّد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تنتظر موافقة الولايات المتحدة لعقد مؤتمر آخر خلال أيام قليلة حول سورية في جنيف السويسرية، يحضره دبلوماسيون روس وأمريكيون، مع ممثلين عن الأمم المتحدة.

وترى المعارضة السورية أن روسيا قلقة من الموقف الأمريكي غير الواضح تجاهها وتجاه مشاريعها الخاصة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بطريقتها، والمتمثلة بشكل أساسي في مؤتمر أستانا، الذي إن حضرته بعض قوى المعارضة السورية السياسية والعسكرية، ستفرض روسيا عليهم دراسة أربعةَ مقترحات أرسلتها إلى ممثلي المعارضة السورية المسلحة، تتضمن مؤشرات لتشكيل لجنةٍ تُكلف بصياغة الدستور السوري، والمسائل الإدارية في المناطق التي تخلو من العمليات القتالية، ووضع شروط لتبادل الأسرى ونزع الألغام.

واستبعدت مصادر مقربة من المعارضة السورية أن تحضر فصائل المعارضة المسلحة مؤتمر أستانا الرابع المرتقب، وشددت على أنها حتى لو حضرت فإن الفصائل المسلحة ستبقى على موقفها الرافض لمناقشة الدستور أو أي قضايا سياسية خارج نطاق ما عُقد مؤتمر أستانا بناء عليه.

بالمقابل، قالت مصادر في المعارضة لوسائل إعلام سورية إنه من الصعب مقاطعة أستانا بعدما باتت موسكو لاعباً رئيساً وأساسياً في الأزمة السورية، ولا يمكن الوصول إلى حلّ من دونها، إضافة إلى إحالة موضوع الإرهاب ووقف إطلاق النار من مؤتمر جنيف إلى مفاوضات كازاخستان، ما أضفى لها شرعية أو ضمانة الاستمرار.