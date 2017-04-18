الائتلاف الوطني السوري: روسيا لا تلتزم باتفاق وقف اطلاق النار كطرف ضامن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

استانبول- دعا مسؤول في الائتلاف الوطني السوري المعارض روسيا كـ”طرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار”، إلى “التقيد بشكل حقيقي ببنود الاتفاق، والكف عن التغطية على جرائم النظام والميليشيات المقاتلة إلى جانبه”.

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، ياسر الفرحان، حسبما نقلت عنه الدائرة الإعلامية للائتلاف إن “موسكو ما زالت تغطي على جرائم النظام ولا تلتزم بالاتفاق كطرف ضامن”، داعياً إلى “إعادة إحياء الاتفاق ووضع حداً لخروقات قوات النظام والميليشيات الإيرانية”.

وشدد الفرحان على “ضرورة ألا تقف موسكو عائقاً أمام محاسبة النظام بعد استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في خان شيخون”، مؤكداً أن “الطريقة الوحيدة في تفعيل العملية السياسية وإيجاد حل سياسي هي عبر إيجاد وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء البلاد”.

كما طالب عضو الهيئة السياسية بـ”الإفراج عن كافة المعتقلين في كافة السجون في الوقت نفسه وفق القرارات الدولية ولا سيما القرار ٢٢٥٤”، مشيراً إلى أن “النظام يحاول الاعتماد على مبدأ تبادل الأسرى للالتفاف على تلك القرارات”.

وأشار الفرحان إلى أن” روسيا الموقعة على الاتفاقية كطرف ضامن؛ تتحمل مسؤوليات قانونية جزائية ومدنية عن كل ما يُرتكب من خروقات”، مضيفاً أن “تخليها عن هذا الدور سيجعلها مرفوضة من الشعب السوري كطرف ضامن للاتفاق”.