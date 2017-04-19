رئيس شؤون الأسرى الفلسطينيين: قيادة البرغوثي للإضراب يعطيه بعدا عالميا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن قيادة النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مروان البرغوثي لإضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعطيه بعدا محليا وعالميا.

وقال قراقع “للاضراب ابعاد عالمية وليس محلية، فمروان اسم دولي وعالمي معروف، وقد رشح لجائزة نوبل للسلام، واطلقت عشرات الحملات في دول العالم للمطالبة باطلاق سراحه وسراح كافة الاسرى، وهو عضو مجلس تشريعي منتخب وعضو لجنة مركزية لحركة فتح منتخب بأعلى الاصوات فقد اصبح يرمز لحرية الشعب الفلسطيني والانعتاق من الاحتلال، لهذا فهذا الاضراب سيكون اضرابا ذو بعد عالمي من خلال اسم مروان”.

وكان أكثر من ألف سجين فلسطيني أطلقوا قبل يومين إضرايا مفتوحا عن الطعام هو الأول منذ سنوات .

وقال قراقع في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “هذا الإضراب هو الاكبر والاكثر جماعية منذ سنوات بعد اضراب عام 2012، والاكثر وحدوية حيث ستساند كافة القوى والفصائل هذا الاضراب ومطالبه العادلة، وهناك اهمية اخرى ان الذي يقود الاضراب رمز وطني وقائد كبير وهو مروان البرغوثي مما يعطي الاضراب وهذه الخطوة بعدا اوسع واكثر زخما واهمية على كافة المستويات”.

وأضاف “اهداف الاضراب كما اعلن عنها هي اهداف إنسانية ومطلبية تتعلق بتحسين شروط الحياة داخل السجون ووقف الانتهاكات الاسرائيلية لكرامة وحقوق الاسرى كالزيارات والعلاج والتعليم والاعتقال الاداري واعتقال القاصرين والعزل الانفرادي والمحاكمات غيرالعادلة وغيرها من القضايا التي تتعلق بحياة الاسرى وبشكل غير مباشر سيطرح هذا الاضراب قضية الاسرى كقضية سياسية ويفرض حضورها على اجندة اصحاب القرار ويلفت الانتباه اكثر الى جرائم الاحتلال المستمرة بحق الاسرى”.

واشار قراقع الى انه “يقبع في سجون الاحتلال ما يزيد عن 6 آلاف اسير واسيرة موزعين على اكثر من عشرين سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل اسرائيل، من بينهم 700 اسير صدرت بحقهم احكام بالمؤبد او مدى الحياة وانه يقبع ما يزيد عن 380 طفلا قاصرا و62 امرأة وفتاة، وما يزيد عن 500 معتقل إداري دون تهمة او محاكمة عادلة، اضافة الى 13 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي، و44 اسير مضى على اعتقالهم اكثر من عشرين سنة بشكل متواصل أقدمهم الاسيرين كريم يونس وماهر يونس اضافة الى 65 اسير تم إعادة اعقتالهم من الذين حرروا في صفقة وفاء الاحرار وفرضت سلطات الاحتلال عليهم اكمال ما تبقى لهم من احكامهم السابقة”.

وقد اعلنت إسرائيل إنها لن تتفاوض مع الأسرى الفلسطينيين فيما شرعت بعزل قادة الإضراب بمن فيه البرغوثي واوقفت زيارات الأسرى من قبل ذويهم.

كما وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو انتقادات حادة لصحيفة أمريكية نشرت مقالا للبرغوثي شرح فيه اسباب الاضراب عن الطعام. وقال أمس الثلاثاء في بيان وصل وكالة (آكي) الايطالية للأنباء “قرأت مقالا نشر في صحيفة نيويورك تايمز يعرض الإرهابي الكبير البرغوثي كأنه نائب برلماني وقائد. الصحيفة تراجعت عن هذا الوصف لأننا قمنا بتوبيخها”.واضاف “نعت البرغوثي بأنه زعيم سياسي يشابه وصف بشار الأسد كأنه طبيب”

وفي اشارة الى المعتقلين الفلسطينيين، قال نتنياهو “إنهم قتلة. إنهم إرهابيون ونحن لن نخسر وضوحنا لأننا الطرف العادل والأخلاقي وهم الطرف غير العادل وغير الأخلاقي”. واضاف “هذا الوضوح الأخلاقي والاستعداد للدفاع عن أرضنا ومحاربة أولئك الذين يسعون إلى إبادتنا – هذه هي إحدى مقومات قوتنا الكبيرة, إلى جانب حب الوطن. سنواصل تطوير دولتنا وسنصونها دوما”.

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