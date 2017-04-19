وزير الخارجية المصري إلى الخرطوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة-روما- يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لحضور اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين التي تلتئم على مستوي وزراء الخارجية.

وكان من المقرر عقد اللجنة في التاسع من الشهر الجاري، إلا أنها تأجلت لـ”ظروف الطقس التي حالت دون اقلاع طائرة الوزير”، حسبما ذكر بيان للخارجية حينها. وتتزامن زيارة رئيس الدبلوماسية المصرية مع تصعيد اعلامي بين القاهرة والخرطوم حول مسائل مشتركة كقضية مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين الطرفين، اضافة الى مسائل أخرى استراتيجية اقليمية كتوجه السودان نحو بوابة دول مجلس التعاون الخليجي ودفء العلاقات بين الخرطوم وأديس ابابا.

وتعد لجنة المشاورات السياسية إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي عقدت لأول مرة في القاهرة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2016، ومن المقرر أن تبحث مختلف اوجه العلاقات المصرية السودانية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والعلاقات القنصلية، فضلا عن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن “اللجنة سوف تبحث ايضا إزالة كافة المعوقات التي تمنع إنسياب حركة التجارة البينية، والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين. كما سيتم مناقشة مقترح إقرار ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، يعكس خصوصية العلاقة ويساعد على تجنب التعامل غير المسؤول من جانب بعض الدوائر الإعلامية تجاه علاقات البلدين، فضلا عن مناقشة العلاقات الثقافية المشتركة على ضوء أن عام 2017 هو عام الثقافة المصرية في السودان وعام الثقافة السودانية في مصر”.

هذا، ومن المنتظر أن يسقبل الرئيس السوداني عمر البشير ضيفه المصري خلال زيارته إلى الخرطوم