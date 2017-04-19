بلجيكا: النيابة تحقق بصلات محتملة بين إرهابيين فرنسيين وشبكات جهادية بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تتهيأ النيابة العامة الفيدرالية للبدء بتحقيقات حول وجود صلات بين إرهابيين فرنسيين وشبكات جهادية في بلجيكا.

ويأتي هذا التحقيق على خلفية قيام السلطات الفرنسية بالقبض أمس على شابين كانا ينويان القيام بهجمات إرهابية، ضد مرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في جولتها الأولى بعد أيام.

وأظهرت التحقيقات الفرنسية، أن الشخصين المذكورين كانا على علاقة بشبكات جهادية في بلجيكا، جيث “يرتبط المشتبه به الأصغر سناً، 22 عاماً، بعلاقة مع خلية جهادية في بلجيكا، ربما في مدينة فرفييه”، حسب المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان.

وحسب الدلائل الأولية، ارتبط المشتبه به الأول بعلاقة مع احد الأئمة، من أصل شيشاني، والذي كان ينشط في مدينة فرفييه (جنوب شرق بلجيكا)، وكان عمره في ذلك الوقت 14 عاماً.

و أظهرت التحقيقات كذلك أنه أقام في مدينة لييج البلجيكية أيضاً، قبل أن يحاول عبثاً السفر إلى سورية، و”تم القبض عليه عام 2015 في فرنسا وتعرف خلال فترة سجنه بالمشتبه به الثاني”، حسب المصادر الفرنسية.

ولم تعط النيابة العامة الفيدرالية أي تفاصيل عن الموضوع، مكتفية بالتأكيد أن المتهمين كانا على وشك القيام بعمل إرهابي، بدليل وجود 3 كغ من المتفجرات في مسكنهما.

وكانت الشرطة الفرنسية تلاحق الشخصين منذ أسبوع.