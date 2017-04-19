انطلاق مهرجان الشارقة القرائي للطفل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الشارقة- بدأت اليوم (الأربعاء) فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي يعتبر واحداً من كبرى المهرجانات الثقافية التي تُقام للطفل في المنطقة، تحت شعار “اكتشف عن قرب”.

ويشهد مركز أكسبو للمعارض في الشارقة على مدى عشرة أيام إقامة 2100 فعالية ثقافية وعلمية وأدبية وفنية لها علاقة بالطفل، ويُشارك في المهرجان 123 عارضاً وناشراً ومؤسسة أدبية وفنية وثقافية وعلمية.

ووفق إدارة المهرجان، يُشارك فيه 180 كاتباً وفناناً متخصصاً بأدب الطفل وثقافته وشؤونه التعليمية والعلمية، وبحسب أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، يشهد المهرجان الذي يستمر حتى 29 نيسان الجاري، عروضاً ونشاطات تهدف إلى ترسيخ القراءة لدى الأطفال، إلى جانب الورش التدريبية لتعزيز مواهب الأطفال وقدراتهم في المجالات الفنية والعلمية والأدبية

ويتضمن برنامج الفعاليات في المهرجان 1400 فعالية، بمشاركة 55 ضيفاً من 22 دولة، فيما تجمع الفعاليات الثقافية أكثر من 60 ضيفاً من 23 دولة يشاركون في أكثر من 40 فعالية ثقافية، ويجمع برنامج ركن الطهي 83 فعالية يشارك فيها 14 ضيفاً من 14 دولة، وتشارك في المهرجان فرق فنية وفولكلورية ومسرحية.

ويستضيف المهرجان عدد من أبرز مؤلفي كتب الأطفال في العالم، فضلاً عن ناشرين ورسامين وباحثين مختصيت بعوالم الطفل الفكرية والثقافية والفنية، ويشهد المهرجان أيضاً عشرات النشاطات والفعاليات الترفيهية والتعليمية اليومية المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم إدارة المهرجان لأجنحة تركز على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والفنون البصرية وأركان المهارات اليدوية والفنية للأطفال والناشئة.

ومن الكتّاب الذين تستضيفهم هذه الدورة (التاسعة) للمهرجان، لطيفة بطي وهبة مندني من الكويت، أحمد أمين وأمل فرح ونبيل فاروق من مصر، حسن خليل عبد الله وسناء شباني وإيمان بقاعي من لبنان، نافلة دهب وأبو بكر العبادي وميزوني البناني من تونس، يعقوب محمد إسحق وفاطمة الحسين من السعودية، إكرام عبادي من المغرب، رنا عناني من فلسطين، عبدالله لالي من الجزائر، وأسماء الكواري من قطر، ووفاء الشامسية ومحمد الهنائي من سلطنة عُمان.

ويستضيف المهرجان كذلك مبدعين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، منهم: الصحفية والكاتبة جايل فورما، والشاعر والمؤلف كوامي إليكساندر، ومصور كتب الأطفال كوركي بول.

ويهدف المهرجان، وفق إدارته، إلى غرس حب القراءة لدى الأطفال واليافعين، وإتاحة الفرصة للفنانين والرسامين كي يستعرضوا أعمالهم، وهو يمثّل نقطة التقاء بين القراء والكُتّاب والناشرين كي يتواصلوا ويتفاعلوا، ويتم خلاله توزيع جوائز الشارقة لكتاب الطفل، وجائزة الشارقة لكتب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب جوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل الذي يُقام بالتوازي مع هذا المهرجان.

وعلى هامش المهرجان يُقام معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، والذي يجمع 303 عملاً فنياً لـ 90 فناناً من مختلف أنحاء العالم، وتُقام خلاله مسابقات لطلبة المدارس والجامعات والكليات والمعاهد، كما يُقام معرض “رحلة عبر الدماغ” الذي يُحاكي الخلايا العصبية داخل الدماغ بصورة تمثيلية جمالية من تصميم الفنان الإسباني دانيال كانوجار، وتُنظّم أيضاً ورش عمل عديدة للأطفال بمختلف أعمارهم والكبار أيضاً، ويُنظّم المعرض المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك ومجموعة من المؤسسات الإيطالية كشركة كوديس للأفكار الثقافية في تورينو بإيطاليا، وبالشراكة مع الرابطة الثقافية في جمعية ميلانو بإيطاليا، ومركز غوانغدونغ للعلوم في غوانغجو بالصين، ومجمع العلوم في غرناطة بإسبانيا.