رئيس البرلمان الأوروبي الى لندن للقاء رئيسة الوزراء البريطانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني بزيارة إلى لندن يوم غد يلتقي خلالها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

وسيناقش تاياني مع مضيفته البريطانية عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، وسيحيطها علماً بالقرار البرلماني الذي يحدد أولويات الجهاز التشريعي الأوروبي خلال المفاوضات القادمة.

وكان البرلمان الأوروبي قد تنبى بأغلبية ساحقة يوم 5 نيسان/ابريل الجاري، قراراً يحدد الخطوط العريضة والأولويات الواجب على مؤسسات الاتحاد احترامها خلال المفاوضات القادمة لترتيب إجراءات طلاق بريطانيا من الاتحاد.

هذا ومن المنتظر أن يلتقي تاياني ممثلي المنظمات غير الحكومية في بريطانيا، حيث “سيُخصص اللقاء لبحث مواطن قلق هذه الأطراف خلال المرحلة القادمة، خاصة لجهة حقوق ومصير المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا خلال المفاوضات”، حسب المتحدث باسمه كارلو كورازا.

وتأتي زيارة تاياني للندن قبل عدة أيام من انعقاد القمة الاستثنائية في بروكسل لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 الشهر الجاري، بموجب الاستفتاء الذي تم في 23 حزيران/يونيو العام الماضي.

كما تأتي في أعقاب إعلان ماي عن نيتها إجراء انتخابات عامة مبكرة في 8 حزيران/يونيو المقبل. وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن قناعته بأن هذا الإعلان لن يؤثر سلباً على الجدول الزمني المحدد للشروع بالمفاوضات، منوها بأن “الانتخابات قضية داخلية”، حسب مصادر أوروبية.