رئيس البرلمان الأوروبي يدعو لاطلاق سراح صحفي ايطالي محتجز في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انضم رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني الى الأصوات المطالبة للسلطات التركية بـ”الإفراج الفوري” عن مواطنه الايطالي الصحفي ومخرج الأفلام الوثائقية غابريلي ديل غراندي، اضافة الى “جميع الصحفيين المعتقلين ظلما في تركيا”.

وقال رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “ليس هناك ديمقراطية بدون حرية التعبير” .

وكانت وزارة الخارجية الايطالية قد دعت في وقت سابق السلطات في أنقرة للافراج عن ديل غراندي، المحتجز في تركيا منذ عشرة أيام.

وتعمل روما على ترتيب زيارة وفد من القنصلية الايطالية في أزمير لديل غراندي، الذي اعتقلته الشرطة التركية في 9 نيسان/أبريل الجاري لتواجده في “منطقة محظورة على الأجانب” على الحدود مع سورية، حيث كان يصور فيلما وثائقيا، حسبما تداولت وسائل اعلام ايطالية. وجرى احتجازه في موغلا (جنوب غرب تركيا) ونقل في وقت لاحق الى مركز احتجاز اداري آخر في محافظة هاتاي

ديل غراندي (35 عاما)، الذي أعلن دخوله في اضراب عن الطعام نظرا لاحتجازه “بدون حق” في تركيا، شارك مع آخرين في اخراج العمل السيتمائي “أنا مع العروسة”، الذي يوثق رحلة 5 لاجئين فلسطينيين وسوريين من مدينة ميلانو الإيطالية إلى السويد.