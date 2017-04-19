بوادر أزمة بين روما وانقرة على خلفية احتجاز تركيا لصحفي ايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الشيوخ الايطالي، لويجي مانكوني من امكانية اطالة السلطات التركية لفترة احتجاز الصحفي ومخرج الافلام الوثائقية غابريلي ديل غراندي لوجود مزاعم عن تهم تتعلق بالامن القومي التركي، على حد وصفه

وتحدث مانكوني عن رفض تركيا السماح لوفد يتكون من نائب القنصل الايطالي في انقرة ومحام تركي لطلب زيارة ديل غراندي، الذي اعتقلته الشرطة في 9 نيسان/أبريل الجاري لتواجده في “منطقة محظورة على الأجانب” على الحدود مع سورية، حيث كان يصور فيلما وثائقيا. وجرى احتجازه في موغلا (جنوب غرب تركيا) ونقل في وقت لاحق الى مركز احتجاز اداري آخر في محافظة هاتاي.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية بمقر مجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي “في الوقت الذي برزت فيه امكانية حل ايجابي، ساءت الأمور وأصبح من الضروري التعبئة”، موجها النداء الى المؤسسات في بلاده كي يبذل جهدها لاطلاق سراح الصجفي-الوثائقي الايطالي.

وحسب السيناتور الايطالي، فإن “الاجراءات ربما لن تكون قصيرة”، لتردد “مزاعم لا تزال غير معروفة ضد ديل غراندي ذات صلة بالامن القومي التركي”.

ديل غراندي (35 عاما)، الذي أعلن دخوله في اضراب عن الطعام نظرا لاحتجازه “بدون وجه حق” في تركيا، شارك مع آخرين في اخراج العمل السيتمائي “أنا مع العروسة”، الذي يوثق رحلة 5 لاجئين فلسطينيين وسوريين من مدينة ميلانو الإيطالية إلى السويد.