عمدة لامبيدوزا تنال جائزة اليونسكو للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- نالت رئيسة بلدية جزيرة لامبيدوزا الصقلية، جوسي نيكوليني، جائزة (فيليكس هوفويه ـ بوانيي) لمنظمة اليونسكو، التي تمنح سنويا لشخصيات أو مؤسسات “تساهم بفعالية في نشر السلام والاستقرار في جميع أرجاء العالم”.

وقالت نيكوليني في تصريح صحفي تعليقا على نيلها الجائزة، شراكة مع المنظمة الفرنسية غير الحكومية Sos Mediterranee، “هذه الجائزة هي شرف عظيم بالنسبة لي ولجزيرة لامبيدوزا، ولكن قبل كل شيء هو تكريم لذكرى العديد من ضحايا الاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط “. ​​

وأضافت منوهة بأنه “في الوقت الذي يوجد هناك من يغلق الحدود ويرفع الجدران متحدثا عن الغزو، منحنا هذه الجائزة لهذه الاسباب يدفع فينا الأمل في أوروبا متضامنة، لا تغيب عنها الانسانية”. واضافت “فعلى هذه القيم وهذه المبادئ تأسست أوروبا. وبدون ذلك فإننا نخاطر نحن أيضا بالغرق مع اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط​​”.