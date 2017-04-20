البابا تاوضروس: فرنسيس شاهد للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البطريرك تاوضروس الثاني، البابا فرنسيس بأنه “شاهد للسلام”.

وفي حديثه للمرة الأولى عن الهجوم الذي وقع يوم أحد الشعانين بالإسكندرية، أضاف البابا تواضروس في مقابلة مع خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الخميس، “سألت الرب، لماذا؟ لماذا سمحت يا الله للكنيسة ولأبنائك بعيش تجربة وفترة صعبة كهذه؟”.

وتابع “إن أول فكرة راودتني تتعلق بصورة مصر في جميع أنحاء العالم”، حيث “تؤثر هذه الهجمات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”، مشيرا الى أن الإرهابيين “يضربون بشكل عشوائي كل المصريين، مسلمين ومسيحيين”، واصفا إياهم بأنهم “جرح أصاب قلب مصر”.

وذكر رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبطريرك الإسكندرية، قبيل بضعة أيام من الزيارة الرسولية للبابا فرنسيس لمصر، أن “هذه الزيارة مهمة لإيصال رسالة للعالم”، وهي أن “بلادنا لا تزال واحة للأمن والسلام”، والبابا “فرنسيس شاهد حقيقي للسلام والحقيقة، فأينما يذهب، يحمل صوت الفئات الأكثر ضعفا ومعاناة في العالم”.

وأشار البابا تاوضروس الثاني الى أن “الهجمات التي شهدناها قدمت شهادة ليسوع المسيح وللمسيحية”، فـ”الشعب المصري أعجب ودهش من رد فعل الأقباط إزاء هذا العنف الكبير”، حيث “قرروا عدم الإنجراف نحو الكراهية، بل سلك طريق التسامح حتى تجاه أولئك الذين يزرعون الخوف، يبثون الشر ويسببون الموت”، وهو “يتساءل (الشعب المصري): أليست هناك كراهية في قلب الأقباط بعد كل ما عاشوه، وبعد الكثير من الحزن والألم؟”.

وخلص رأس الكنيسة القبطية الى القول “نحن لا نملك أي شيء سوى محبة الله ومحبة جميع الناس”.