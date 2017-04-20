يونكر يتوجه إلى لندن الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى لندن في 26 نيسان/أبريل الحالي، بناء على دعوة من رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي.

وسيبحث رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي، الذي سيكون محاطاً بكبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه، وبأعضاء من إدارته وبمستشاره الدبلوماسي، مع مضيفته البريطانية سبل التنفيذ الأمثل للمادة 50 التي تحدد أطر خروج بريطانيا من الاتحاد بناء على نتائج الاستفتاء الذي تم في 23 حزيران/يونيو العام الماضي.

ومن المتوقع أن يناقش يونكر وماي الخطوط العريضة للمفاوضات القادمة، والتي سيتبناها زعماء ورؤساء حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد خلال قمتهم الاستثنائية في 29 الشهر الحالي.

وحول هذه الزيارة، أكدت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا، على الإطار المحدود لبرنامج يونكر في لندن، قائلة “لن يقوم السيد يونكر بتحركات أخرى، لأن زيارته تأتي في إطار محدد وبناء على دعوة ماي”.

ويأتي كلام المتحدثة رداً على سؤال يتعلق بما إذا كان السيد يونكر سيلتقي بممثلين عن أحزاب المعارضة البريطانية في إطار التحضير للانتخابات العامة المعلنة في 8 حزيران/يونيو المقبل.

وشددت أندريفا على أن الرسالة التي يحملها يونكر إلى ماي تؤكد على ضرورة احترام حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين المقيميين في دول الاتحاد، مبينة أنه “بالنسبة لنا هذا أمر أساسي ويشكل ركيزة من ركائز المفاوضات القادمة”.

لكن المتحدثة نفت علمها ما إذا كان يونكر سيثير مع رئيسة الوزراء البريطانية مشكلة المضايقات التي تعرض لها مواطنون أوروبيون مقيمون في بريطانيا بعد الإعلان عن نية الأخيرة الخروج من المفاوضات.

وكان بعض الساسة البريطانيين قد أعلنوا أن المواطنين الأوروبيين سيحرمون من حقوقهم بعد خروج بريطانيا، فـ”مسألة حقوق المواطنين لا يمكن أن تكون مادة للمساومة خلال المفاوضات”، على حد قول المتحدثة التي عبرت، بهذا الشكل عن وجهة نظر المؤسسات الأوروبية.

وترى المؤسسات الأوروبية أن نتائج الانتخابات المبكرة المعلنة في بريطانيا لن تؤثر على مسيرة المفاوضات، مهما كان هوية الطرف الفائز، إذ لا تستطيع بريطانيا بمفردها التراجع عن تفعيل المادة 50، فالأمر يحتاج لموافقة الدول الـ27 في الوقت نفسه.

وكان رئيس الاتحاد دونالد توسك، قد أكد في تصريحات سابقة، أن التراجع عن المادة 50 أمر غير ممكن.