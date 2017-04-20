تاياني يركز في لندن على ضرورة احترام حقوق المواطنين بعد خروج بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أنه يحمل رسالة إيجابية لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بشأن التعاون المستقبلي خلال مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد.

وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها تاياني قبل لقائه ماي في لندن، التي يزورها اليوم، حيث شدد على موقف المؤسسات والدول الأوروبية المشترك بشأن ضرورة حماية واحترام حقوق المواطنين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال تاياني “نريد التعاون لأجل ضمان حقوق البريطانيين المقيميين في الدول الأوروبية والأوروبيين المقيمين في بريطانيا، نحن عرضنا وجهة نظرنا التي تتوافق كلياً مع الخطوط العريضة التي تحدد أطر التفاوض”.

وألمح تاياني إلى عدم موافقة البرلمان على التصريحات التي صدرت عن مسؤولين بريطانيين أكدوا فيها أن بلادهم اختارت خروجاً قاسياً من الاتحاد، وأنها ستضع حداً نهائياً لحرية حركة المواطنين الأوروبيين.

وتعتبر حرية الحركة وحقوق المواطنين الأوروبيين والبريطانيين الإشكالية الرئيسية التي يتعين على المفاوضين التعامل معها خلال الفترة القادمة، وحسب تصريحات متطابقة لمسؤولين أوروبيين “يجب عدم استخدام حقوق المواطنين كورقة مساومة”.

وناشد تاياني المؤسسات المفوضية الأوروبية، المعنية بالتفاوض، وكذلك لندن بالعمل بشكل إيجابي على إنجاز المفاوضات، واصفاً ما تم حتى الآن بـ”البداية الطيبة”.

هذا ومن المتوقع أن يلتقي تاياني بعد ظهر اليوم، ممثلين عن جمعيات محلية بريطانية “لطمأنتها” بشأن نية الأطراف المتفاوضة عدم التفريط بحقوق المواطنين.