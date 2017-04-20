مصر والسودان: اتفاق على ميثاق شرف إعلامي لحفظ مصالح البلدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- اتفق وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والسودان إبراهيم غندور، على “قيام المؤسسات المعنية بالإعلام في البلدين بالتنسيق من أجل التوقيع على ميثاق شرف إعلامي لضمان الحفاظ على هذه المصالح السامية بين الشعبين الشقيقين”.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الفترة الماضية تراشقا اعلاميا بين القاهرة والخرطوم حول مسائل عالقة كقضية مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين الطرفين، اضافة الى مسائل أخرى استراتيجية اقليمية كتوجه السودان نحو بوابة دول مجلس التعاون الخليجي ودفء العلاقات بين الخرطوم وأديس ابابا.

ودعا بيان مشترك، عقب اجتماع الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي السودانية المصرية المشتركة بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم، “وسائل الصحافة والإعلام في البلدين توخي الحظر والدقة في نقل الاخبار المتعلقة بين البلدين والعمل على تعظيم المشتركات بما يخدم أواصر الأخوة والمصالح المشتركة وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين لما يربط بينهما من صلات ومصير مشترك”.

وشدد الوزيران على “ضرورة تعزيز سبل التنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين والأجهزة والمؤسسات المختلفة في البلدين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما”.

كما اتفقا على “استمرار تبادل الدعم والإسناد في المحافل الإقليمية والدولية وفي كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”. وأشاد الجانبان “بانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها بين البلدين في المجالات القنصلية والمنافذ الحدودية ولجان التشاور السياسي”.