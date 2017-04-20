مصرف ايطالي: استعداد لدعم أليتاليا على المدى الطويل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى مصرف ايطالي استعداده لدعم شركة أليتاليا للطيران، وعلى المدى الطويل ايضا.

وعلى أسئلة الصحفيين حول إعادة رسملة شركة الطيران الإيطالية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (أونيكريديت) جانّي فرانكو پاپا، “لقد دعمنا أليتاليا دائما وسنستمر بدعمها في المستقبل”، لذلك “يجب أن نكون على يقين من أن هناك حلاً مستداماً للشركة وعلى المدى الطويل”. وأردف “نحن نقيم الفرضيات التي تحترم قيود المساعدات الحكومية”.

وذكّر پاپا بأنه “سجلنا حتى الآن خسائر تقترب من 500 مليون، وهو مبلغ كبير من المال”، وأختتم بالقول “أن كل قرارتنا يجب أن تكون لحماية عملاء وموظفي ومساهمي أونيكريديت وأخذ مصالحهم بعين الإعتبار وعلى نحو كاف”.

وكانت أليتاليا، التي تمتلك شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للامارات العربية المتحدة، 49% من أسهمها، قد أعلنت في وقت سابق عن خطة عمل استراتيجية تعود بموجبها للربحية بنهاية عام 2019.