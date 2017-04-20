استطلاع ايطالي: حركة خمس نجوم المعارضة تتقدم على الحزب الديمقراطي الحاكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت استطلاعات للرأي بأن حركة خمس نجوم المعارضة تتفوق على الحزب الديمقراطي الحاكم بأكثر من ثلاث نقاط لو أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم.

ووفق معهد ديموبوليس لاستطلاعات الرأي، فان بيانات الباروميتر السياسي لشهر نيسان/ابريل تبرز أن حركة خمس نجوم تتصدر قائمة الاحزاب الايطالية الأكثر قبولا بنسبة 30,2 في المائة من أصوات الناخبين المفترضين، يليها الحزب الديمقراطي (الكيان السياسي الرئيسي في الائتلاف الحاكم) بمعدل 27 في المائة، بينما تسجل احزاب يمين-الوسط التقليدية تراجعا في شعبيتها، حيث لا تتجاوز نسبة قبول الناخبين لرابطة الشمال حاجز الـ 12,7 في المائة، تليها فورتسا ايطاليا (حزب رجل الاعمال سيلفيو برلسكوني) بمعدل 12.5.

ووفق الاستطلاع، الذي يسبق انتهاء الدورة التشريعية الحالية بما يقارب العام، فليس باستطاعة ائتلاف مفترض، مناهض لحركة خمس نجوم، بين الحزب الديمقراطي وفورتسا ايطاليا نيل الأغلبية بالفوز على الاقل بـ 285 مقعد من مقاعد مجلس النواب.