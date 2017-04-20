الاتحاد الأوروبي يناشد إسرائيل التعامل مع إضراب الأسرى الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية التعامل مع الإضراب الذي يقوم به حوالي ألف سجين فلسطيني في إسرائيل ضمن الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني.

وجاء هذا الموقف بعد صمت مطبق ساد أروقة صنع القرار في المؤسسات الأوروبية عقب اطلاق السجناء الفلسطينيين، منذ أيام، لإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على “الاحتجاز الإداري وعلى الانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها” وعلى سياسة إسرائيل القائمة على حرمانهم من حقوقهم.

وأشار أحد المتحدثين باسم الاتحاد في رد على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الى أن بروكسل تتابع عن كثب هذا الإضراب، وقال “ندعو جميع الأطراف إلى تجنب العنف والتحريض والاستفزاز، خاصة في سياق هذا التحرك”، حسب كلامه.

وأعرب المتحدث عن ثقة الاتحاد بأن السلطات الإسرائيلية ستتعامل مع هذا الإضراب ضمن الاحترام الكامل لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

ولكنه لم يأت على ذكر أن نية لمؤسسات الاتحاد لدعوة إسرائيل للتفاوض مع قادة الاضراب.

ونوه المتحدث بأن الاتحاد الأوروبي كان أثار قضية السجناء الفلسطينيين والمعتقلين الإداريين مع إسرائيل أكثر من مرة باستخدام القنوات الدبلوماسية.

وشدد على موقف الاتحاد الأوروبي القائل بضرورة أن يتمتع المعتقلون بحق الاطلاع على الاتهامات المنسوبة إليهم وأسباب احتجازهم وأن يحصلوا على المساعدة القانونية وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة.

ويقود حركة الإضراب الحالية، الأوسع منذ عام 2012، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مروان البرغوثي. وستؤمن قيادة البرغوثي لهذا الإضراب مزيداً من الزخم على الساحة الدولية، كما ترى العديد من المصادر الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد وجه انتقادات حادة لصحيفة أمريكية نشرت مقالا للبرغوثي شرح فيه اسباب الاضراب عن الطعام. وقال في بيان “قرأت مقالا نشر في صحيفة نيويورك تايمز يعرض الإرهابي الكبير البرغوثي كأنه نائب برلماني وقائد. الصحيفة تراجعت عن هذا الوصف لأننا قمنا بتوبيخها”. واضاف “نعت البرغوثي بالزعيم السياسي يشابه وصف بشار الأسد بالطبيب”

وفي اشارة الى المعتقلين الفلسطينيين، قال نتنياهو “إنهم قتلة. إنهم إرهابيون ونحن لن نخسر وضوحنا لأننا الطرف العادل والأخلاقي وهم الطرف غير العادل وغير الأخلاقي”. واضاف “هذا الوضوح الأخلاقي والاستعداد للدفاع عن أرضنا ومحاربة أولئك الذين يسعون إلى إبادتنا، هذه هي إحدى مقومات قوتنا الكبيرة، إلى جانب حب الوطن. سنواصل تطوير دولتنا وسنصونها دوما”.