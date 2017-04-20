كاهن ايطالي يدعو لتفعيل عاجل لقنوات إنسانية للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال كاهن ايطالي إن هناك “حاجة ملحة لتفعيل قنوات إنسانية لإدخال المهاجرين الى أوروبا وتعزيز عمليات الانقاذ في البحر، حتى يتم التمكن من العثور على بديل فعال لتهريب البشر”.

وأضاف مدير مركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما، الأب كاميللو ريبامونتي أن “الأسبوع الماضي تم انقاذ حوالي 8500 مهاجر في عرض البحر من قبل سفن المنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في البحر المتوسط”، و​​وفقا “للتقديرات الرسمية، فقد وصل حتى الآن الى إيطاليا في عام 2017، أكثر من 4500 قاصر منهم ما يقرب الـ4000 غير مصحوبين بذويهم”.

وذكر الأب ريبامونتي أنه “منذ بدء العام الجاري حتى الآن، فقد حياته أو سُجِّل في عداد المفقودين في منطقة وسط البحر المتوسط، ​​878 شخصا”، وأن “هذا وصف في بضعة أسطر للآثار الجزئية فقط وللأسف، لسياسات الهجرة قصيرة النظر والخاطئة، والاتفاقات مع دول أخرى تنتهك الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان بشكل منهجي”.

وأبدى مسؤول المركز اليسوعي “قلقاً شديداً إزاء الظروف التي يصل فيها المهاجرون الناجون من تعذيب وعنف يقولون إنهم تعرضوا لها خلال الرحلة أو أثناء الاحتجاز في ليبيا”، منددا بالإضافة إلى ذلك بـ”اللامبالاة والعمى المثيرين للقلق، من جانب أوروبا”، التي “تزداد انغلاقا ومعاداة للأجانب، وغالبا ما يعتبر الحد الأدنى من السلوك المتحضر، كالإنقاذ وتوفير الغذاء والماء، جريمة”.

وطالب مدير مركز أستاللي “الحكومات الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بـ”وضع التضامن والاحترام الكامل لحقوق الإنسان في مركز كل سياسات الهجرة، وليس إبرام اتفاقات مع دول ثالثة لا تضمن احتراما فعليا لحقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين وللمواطنين الأوروبيين”. ويكفي “مجرد التفكير بقضية غابرييل ديل غراندي، الذي كحال 118 صحفيا تركيا آخر، يقبع في الحجز بتركيا”.

واختتم ريبامونتي بالدعوة الى “اتخاذ إجراءات فورية لمساهمة جادة وفاعلة لإنهاء الأزمات الإنسانية الكبرى في العالم”، التي “تخلق كثيرا من تدفقات الهجرة التي تكتسح أوروبا اليوم، مثل سورية والكونغو ونيجيريا”.