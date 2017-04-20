واشنطن تثير شكوكً موسكو بامتلاك أطراف داعمة للنظام السوري لأسلحة كيميائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن الولايات المتحدة قدّمت لروسيا وثائق “تُثير شكوكاً” بوجود أسلحة كيميائية لدى أطراف عسكرية داعمة للنظام السوري، وأن موسكو وافقت بشكل أولي على إجراء تحقيق دولي، وتدرس “بإيجابية” مقترحا أمريكياً يتضمن إرسال بعثة تفتيش إلى سورية وربما لبنان، تعمل وفق الفصل السابع.

ووفق المصادر فإن الاقتراح الأمريكي “يشير بما لا يدع مجالاً للشك بن المعني بالأمر هو حزب الله اللبناني، لكنه لا يذكره بالاسم”.

وكانت مصادر قد قالت لوكالة (آكي) في وقت سابق إن الولايات المتحدة تعتزم تمرير قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع يقضي بإرسال بعثة تفتيش دولية إلى سورية للبحث عن أسلحة كيماوية، يُعتقد أنها مازالت بحوزة النظام السوري أو الميليشيات الرديفة له والمرتبطة بإيران، وأنها تعمل بشكل جاد للضغط لتمرير مثل هذا القرار، ولا تلقى كثير معارضة من روسيا.

وكانت بعض أوساط المعارضة السورية قد أشارت غير مرّة منذ عام 2013، بعيد اتفاق تسليم الأسلحة الكيماوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بقرار دولي، إلى أن “بعض المخزون السوري قد تم تسريبه إلى مقرات تابعة لحزب الله اللبناني”، لإخفائه عن أعين لجنة المراقبين في حينها، دون أن تُقدّم هذه الأوساط المعارضة وثائق ملموسة تُثبت اتهاماتها.