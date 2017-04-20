ايطاليا: طرد تونسيَين مؤيدين للدعوى الجهادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الايطالية عن طرد اثنين من المهاجرين التونسيين “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.

وأوضح بيان صدر عن مقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي) الخميس، أن “عملية الطرد بحق الرجلين، نُفذت اليوم بتدبير حمل توقيع وزير الداخلية ماركو مينّيتي”، مبينا أنها “عملية الطرد الـ36 لهذا العام يرتفع عدد المبعدين عن التراب الإيطالي إلى 168 شخصا ممن أنجرفوا نحو بيئات التطرف الديني”، والذين “طردوا بمرافقتهم إلى الحدود منذ كانون الثاني/يناير 2015 حتى الآن”.

وأفادت مذكرة وزارة الداخلية بأن “عملية الطرد الأخير تمت بحق مواطن تونسي يبلغ من العمر 27 سنة، كان يقيم في إيطاليا منذ عام 2011 ويعيش في شيكلي (صقلية) بتصريح إقامة قانوني”، والذي “كانت قد وردت إشارة بشأنه من قبل أجهزة الاستخبارات لمحاولته في الماضي الوصول إلى سورية، عن طريق فرنسا، بدعم من جهة تنتهج نشاط التجنيد”.

وأوضحت أن “محاولته أحبطت في الواقع، من قبل والديه، اللذين أقنعاه بالعودة إلى إيطاليا”، وفي “تشرين الثاني/نوفمبر 2015 غادر من كاتانيا الى اسطنبول، وقفل عائدا بعدها بوقت قصير من تركيا”، وأنه “نظرا لإحتمال انظمامه الى المقاتلين الأجانب، فقد تم تقييم موقفه من قبل المجموعة الفنية التي ترصد ظاهرة المقاتلين الأجانب الإيطاليين، التابعة للجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب”.

وأشارت الى أنه “بعد تحقيقات واسعة النطاق من قبل عناصر الدرك (كارابينييري)، تأكد تأييده لفكر تنظيم (الدولة الإسلامية)”، والذي “يتجلى على مواقع الدعاية الجهادية، وإقامة اتصالات مع مستخدمين على شبكة الإنترنت من ذوي التوجه نفسه”.

أما عملية الطرد الثانية وفقا للمذكرة، فقد كانت بحق “مواطن تونسي (31 سنة)، مقيم في راغوزا (صقلية) منذ عام 2007، بتصريح إقامة قانوني هو الآخر”، وقد “أبدى مواقف مواطنه المتطرفة نفسها وتبادل ملفات دعاية جهادية، بما فيها، ملف فيديو لنداء باللغة العربية ليمين ولاء لزعيم تنظيم (داعش)”.

وخلص بيان قصر (ڤيمينالي) الى القول إن “التونسيين الاثنين، أعيدا اليوم عبر رحلة انطلقت من مطار روما الدولي بضاحية فيوميتشينو، متوجهة الى تونس العاصمة”.