ألفانو ونظيره الأذري بستعرضان التعاون الثنائي في مجال الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو، بمقر الوزارة في العاصمة روما الخميس، نظيره الأذيري، المار محمدياروف.



وذكرت الخارجية الايطالية في أعقاب اللقاء أن المحادثات تطرقت الى “العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية”، مع “التركيز بشكل خاص على قضايا الطاقة، بما في ذلك خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي (TAP)”.

وفي الشأن الدولي، “إضافة إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان، أحاط الوزير ألفانو ضيفه بأولويات الرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.



وكان رئيس الدبلوماسية الايطالية قد اعرب في وقت سابق عن ترحيبه بالتقدم الراهن في عملية تنفيذ خط تاب (Tap)، الحامل للغاز المستخرج من أذربيجان عبر بحر قزوين إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا”، كونه “يسمح لنا أن بالاعتماد، وفق زمن محدد، على بنية تحتية ذات أهمية قصوى بالنسبة لإيطاليا”. كما نوه بأن “المشروع سيجلب منافع اقتصادية لبلدنا، وسوف يعزز أمن وتنويع مصادر الطاقة”، لتقليل الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز الروسي.