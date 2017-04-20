اسرائيل تتسلم الأحد ثلاث مقاتلات اف-35

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تتسلم اسرائيل يوم الاحد المقبل ثلاث مقاتلات اضافية من طراز اف-35 بعد ان كانت تسلمت نهاية العام الماضي طائرتين من هذا الطراز المتطور.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الايطالية للانباء “من المتوقع ان تصل الى اسرائيل بعد ظهر يوم الأحد المقبل مجموعة تضم 3 مقاتلات جديدة من نوع f35 (العظيم)”.

واضاف “المقاتلات التي ستقلع غدا من قاعدة التدريبات في الولايات المتحدة ستنضم الى المقاتلتيْن من نفس النوع التي وصلت الى اسرائيل في شهر كانون الاول الماضي”.

وتابع “من المتوقع ان يشارك سرب المقاتلات من نوع f-35 لأول مرة في العرض الجوي التقليدي في يوم الاستقلال”.

وكانت إسرائيل تعاقدت مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 50 من هذه الطائرة والتي ستبدأ بالوصول تباعا في السنوات القادمة.

ويبلغ تكلفة الطائرة 100 مليون دولار وتعتبر الأكثر تطورا من حيث قدرتها على تجاوز الرادارات والتحليق لمسافات طويلة بدون التزود بوقود .

واعلن سلاح الجو الإسرائيلي انه سيبدأ استخدام هذه الطائرة في مهمات هذا العام.