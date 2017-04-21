جينتيلوني: معالجة الأسباب الجذرية للهجرة فالوضع مأساوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن “الإدارة الفعالة لتدفق المهاجرين، وتحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومكافحة الإرهاب”، هي “ثلاث أولويات” في قضية الهجرة.

وفي محاضرة بمركز أبحاث الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن عن “الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​باعتباره حجر الزاوية للاستقرار العالمي”، ذكر رئيس الحكومة الإيطالية ، أنه “يجب التعامل بشكل جذري مع أسباب المشكلة”، لأن “الوضع أصبح مأساوياً”.

وخلص جينتيلوني الى القول إنه “في السنوات الثلاث الماضية فقط، تم إنقاذ نصف مليون مهاجر”.

وكان رئيس الوزراء الايطالي قد غادر روما أمس متوجها الى واشنطن للقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في اول اجتماع مع الرئيس الامريكي الجديد والذي يسبق قمة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة في مدينة تاورمينا نهاية شهر أيار/مايو المقبل.