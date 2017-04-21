إسرائيل ترفع حظر سفر الإسرائيليين إلى سيناء المصرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رفعت الحكومة الإسرائيلية الحظر الذي فرضته قبل 13 يوما على سفر مواطنيها إلى سيناء عبر معبر طابا البري الحدودي بين إسرائيل ومصر، لكنها اوصتهم بعدم السفر إلى هناك.

وقالت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية إنه “وفقا لجلسة تقييم الموقف التي عقدت في هيئة مكافحة الإرهاب، وبناء على موافقة الحكومة، تقرر السماح لمواطنين إسرائيليين بالدخول إلى سيناء عن طريق معبر طابا”.

وأضافت في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، “ومع ذلك تشدد هيئة مكافحة الإرهاب على أن التهديد الذي يواجهه المواطنون الإسرائيليون في سيناء لا يزال خطيرا وفوريا، كما يشير إليه تحذير السفر الخطير الذي أصدر مؤخرا إلى جانب التوصية بالامتناع تماما عن زيارة سيناء”. إضافة إلى ذلك “نوصي الإسرائيليين المتواجدين هناك بمغادرة المنطقة على الفور”.

وكانت إسرائيل قد حذرت من هجمات محتملة لتنظيم (داعش) في مصر على إسرائيليين خلال فترة عيد الفصح اليهودي الذي انتهى يوم الثلاثاء.