وزير الداخلية البلجيكي: مرتكب هجوم باريس معروف لدى السلطات البلجيكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون، أن الشخص الذي ارتكب هجوم باريس يوم أمس في جادة الشانزلزيه، معروف لدى الأجهزة الأمنية في البلاد.

لكن الوزير شدد في تعليقات الجمعة، على أن هذا الشخص يحمل الجنسية الفرنسية، مستدركا، “لكني لا أستبعد أن يكون له صلات مع جهاديين في بلادنا”.

وعبر يامبون عن قناعته بضرورة انتظار تقدم التحقيقات من أجل التثبت من حقيقة هذه الفرضية.

وحول تأمين مراكز التصويت للانتخابات الفرنسية في بلجيكا، أكد الوزير أن الشرطة قد عززت من إجراءاتها للسماح للمواطنين الفرنسيين المقيمين في البلاد بالتصويت في ظل أجواء آمنة يوم الأحد القادم.

وكان شخصاً قد فتح النار عشوائياً مساء أمس في جادة الشانزليزيه بباريس، مما أدى إلى مقتل شرطي وجرح سائحة أجنبية.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أكدت مقتل المهاجم، بينما أعلنت عن وفاة شرطي ثانٍ في المستشفى متأثرا بجراحه.

وقد أثار هذا الهجوم، الذي وُصف على الفور بالإرهابي حملة إدانة أوروبية واسعة.

ويأتي هذا الحادث ليعيد الى الأذهان، قيام الشرطة الفرنسية قبل أيام بإحباط محاولة هجوم كان شخصان، من حملة الجنسية الفرنسية يحضران لارتكابها.

وقد قبضت الشرطة على الشخصين في مدينة مارسيليا وأثبتت التحقيقات وجود صلات لهما بعناصر جهادية شيشانية في بلجيكا.

وتخشى السلطات الفرنسية أن يتم استهداف المرشحين لمنصب الرئاسة والذي سيتقدمون للجولة الأولى من الاقتراع يوم الأحد القادم.