الرئيس الإيطالي بشأن فرنسا: علينا الدفاع عن الحرية والديمقراطية بقوة ومسؤولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الايطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “ما حدث أمس في باريس يعيدنا إلى مواجهة خطر الإرهاب والحاجة إلى فرض دفاع راسخ”.

وخلال لقائه في قصر الرئاسة (كويرينالي) الجمعة، جمعيات المحاربين القدامى والجيش بمناسبة احتفالات ذكرى التحرير، أشار الرئيس ماتّاريلا الى الحاجة الماسة الى “دفاع قوي ومسؤول، يضمن بشكل مستمر قيم الديمقراطية والحرية”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء باولو جينتيلوني، في تصريحات من واشنطن، تعليقا على أخبار هجوم باريس، “أريد أن أعرب عن مشاعر القرب من الشعب والحكومة الفرنسية عما حدث في باريس”، وذلك “قبيل الانتخابات الرئاسية بثلاثة أيام”.

أما وزيرة الدفاع روبيرتا پينوتّي، فقد أجرت مساء أمس اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الفرنسي جان إيڤ لو دريان، للتعبير له عن قربها من فرنسا للهجوم الذي وقع في العاصمة.

وكان شخصاً قد فتح النار عشوائياً مساء أمس في جادة الشانزليزيه بباريس، مما أدى إلى مقتل شرطي وجرح سائحة أجنبية.

وقد أكدت الشرطة الفرنسية مقتل المهاجم، بينما أعلنت عن وفاة شرطي ثانٍ في المستشفى متأثرا بجراحه.