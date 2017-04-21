مصر: الأزهر والخارجية يدينان الهجوم الإرهابي وسط باريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أدان الأزهر الشريف، الجمعة، “بشدة الهجوم الإرهابي الأثيم الذي وقع بمنطقة الشانزليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس”، مساء امس

وجدد الأزهر في بيان، رفضه “القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية”، داعيا إلى “ضرورة تنسيق الجهود الدولية لوضع إستراتجية عالمية للقضاء على هذا الإرهاب الأسود وتخليص العالم من شروره”. وتقدم “بخالص التعازي للجمهورية الفرنسية: رئيسًا وحكومةً وشعبًا”.

كما دان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية “بأشد واقوى العبارات” الحادث، مؤكدا “موقف مصر الداعي للتصدي بحزم لجميع التنظيمات الارهابية، ووضع حد لهذه العمليات الاثمة التي تروع الآمنين”.

وكان شخصاً قد فتح النار عشوائياً مساء أمس في جادة الشانزليزيه بباريس، مما أدى إلى مقتل شرطي وجرح سائحة أجنبية، وقد أكدت الشرطة الفرنسية مقتل المهاجم، بينما أعلنت عن وفاة شرطي ثانٍ في المستشفى متأثرا بجراحه.