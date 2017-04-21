رئيس الشيوخ الإيطالي: المؤسسات تعمل على منع وقوع هجمات في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو غراسّو “لم أكن ممن يطلقون نداءات التحذير، فأنا أعرف أن هناك الكثير من الشرطة وأجهزة الاستخبارات التي تعمل لكي لا تكون هناك أي هجمات إرهابية في إيطاليا، على غرار ما حدث في باريس أمس.

وكان شخصاً قد فتح النار عشوائياً مساء أمس في جادة الشانزليزيه بباريس، مما أدى إلى مقتل شرطي وجرح سائحة أجنبية. وقد أكدت الشرطة الفرنسية مقتل المهاجم، بينما أعلنت عن وفاة شرطي ثانٍ في المستشفى متأثرا بجراحه.

وفي معرض إجابته على الصحافيين في باليرمو الجمعة، عما إذا كانت هناك حالة تأهب في إيطاليا، أضاف غراسّو، أن “لدينا مؤسسات، مثل اللجنة الاستراتيجية المشتركة، المتميّزة في مجال تمرير مستمر للمعلومات بين قوات الشرطة والأجهزة الأمنية والقضائية”، وذلك “لكي يمتلك الجميع صورة كاملة للوضع ويقدم مساهمته في مجال الوقاية”.