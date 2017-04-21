المفوضية الأوروبية تدين هجوم باريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الهجوم الذي استهدف أمس عناصر الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس.

وعبر يونكر، في رسالة بعثها اليوم إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عن تضامنه، وكافة أعضاء المفوضية، مع الحكومة والشعب في فرنسا، قائلا “ندين هذا العمل الجبان الذي طال عناصر الشرطة أثناء أدائها لمهمتها في حماية المواطنين الفرنسيين”.

وشدد رئيس المفوضية الأوروبية على تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة معركته ضد الإرهاب، وقال “سندافع معاً عن أوروبا منفتحة وديمقراطية ولكن حازمة في موضوع الأمن”.

وكان شخص فرنسي الجنسية قد فتح النار مساء أمس الخميس على عناصر الشرطة في جادة الشانزليزيه في باريس، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة سائحة أجنبية. وقد قامت قوات الشرطة بقتل المهاجم على الفور، في حين توفي شرطيا ثانيا من المصابين في الهجوم متأثرا بجراحه في المستشفى.