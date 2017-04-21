الاتحاد الأوروبي يقلل من تداعيات محتملة للانتخابات الفرنسية على مستقبله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتقدم مرشحين متشككين بأوروبا، تحاول المؤسسات الأوروبية لتقليل من أثر هذا التحدي على مستقبل التكتل الموحد.

وتخيم على أوروبا حالياً ظلال ثقيلة بسبب احتمال فوز مرشحين متشددين مثل زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان، المعروفة بمعاداتها للمشروع الأوروبي أو مرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون، الذي لا يخفي تأييده لفكرة إعادة التفاوض مع بروكسل أو حتى الخروج من تحت مظلتها.

ويتزامن موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية مع مسيرة التحضيرات للشروع بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، مما يجعل موقف بروكسل غاية في الدقة. ولكن المتحدثة باسم المفوضية قالت “لا أزمة في أوروبا، فالانتخابات هي من أهم الممارسات الديمقراطية”.

وأعادت مينا أندريفا، التأكيد على أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تتدخل في الانتخابات في الدول الأعضاء، حيث “يعود للناخبين الفرنسيين الآن اتخاذ القرار حول من سيتولى منصب الرئاسة في بلدهم”، وفق كلامها.

وحرصت المتحدثة على إعادة التركيز على تصريحات سابقة لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ومضمونها أن الاتحاد صلب بما فيه الكفاية من أجل الاستمرار بصرف النظر عما سيحدث في فرنسا.

ولكن حرص المفوضية الأوروبية على الحيادية لم يُكلل بالنجاح، إذ أن يونكر كان أعرب عن أمله في أن تفوز القوى المؤيدة لأوروبا في الانتخابات الفرنسية،”ولكنه رأى “إن فوز لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لا يعني نهاية المشروع الأوروبي”.

ويتنافس أحد عشر مرشحاً على منصب الرئاسة في فرنسا، يتبنى ثمانية منهم على الأقل خطاباً متشدداً تجاه الاتحاد الأوروبي.

ويعبر هؤلاء عن نوايا مختلفة، منها إعلان الرغبة بالخروج بسرعة من تحت مظلة إلى بروكسل و التخلي عن العملة الموحدة (اليورو)، أو على الأقل إعادة التفاوض على المعاهدات الأوروبية.