برلمانية أوروبية تدعو تركيا للافراج عن الصحفي الإيطالي ديل غراندي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصفت البرلمانية الأوروبية مونيكا فراسوني (إيطاليا)، بـ”غير القانوني” قيام السلطات التركية باعتقال مواطنها الصحفي غابريلي ديل غراندي.

وأشارت الرئيسة المشاركة لمجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي أن اعتقال ديل غراندي، يأتي ضمن سلسلة ممارسات السلطات التركية التي قررت أن “تدير ظهرها لحرية التعبير والمضي بعيداً في الإجراءات القمعية ضد مواطنيها وضد الأجانب معاً.”

ودعت فراسوني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى إتخاذ “إجراءات فورية” لضمان الإفراج الفوري عن الصحفي المذكور، وقالت “نطالب أيضاً بالتحرك من أجل الإفراج عن كافة النشطاء والصحفيين السياسيين المحتجزين حالياً في تركيا”، حسب كلامها.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني قد دعا في وقت سابق السلطات التركية لـ”الإفراج الفوري” عن الصحفي ومخرج الأفلام الوثائقية ديل غراندي، اضافة الى “جميع الصحفيين المعتقلين ظلما في تركيا”. وقال رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “ليس هناك ديمقراطية بدون حرية التعبير” .

ديل غراندي (35 عاما)، الذي أعلن دخوله في اضراب عن الطعام نظرا لاحتجازه “بدون وجه حق” في تركيا، شارك مع آخرين في اخراج العمل السيتمائي “أنا مع العروسة”، الذي يوثق رحلة 5 لاجئين فلسطينيين وسوريين من مدينة ميلانو الإيطالية إلى السويد.