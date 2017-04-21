دبلوماسي ليبي: لسنا حرّاس البحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة – قال دبلوماسي ليبي إن بلاده “ليست حارسا للبحر المتوسط”، بل “تشكل جزءاً من التعاون الدولي” للتصدي للهجرة غير القانونية ولمهربي البشر.

وفي مداخلة اثناء حضوره الحفل الرسمي لتسليم ليبيا زوارق دورية ايطالية من قبل قوات الشرطة المالية، بحضور وزير الداخلية ماركو مينّيتي وقائد القوات المذكورة، الجنرال جورجو توشي في جنوة الجمعة، أكد سفير طرابلس الغرب لدى روما، أحمد المبروك صافار، أن” إيطاليا وليبيا تمتلكان النظرة نفسها”، وأردف “نأمل التمكن من وقف الاتجار بالبشر”.

وتابع أن “المشاكل المتعلقة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وقعت داخل مراكز استقبال المهاجرين على ترابنا الوطني لأن ليبيا ليست بلدا مستقرا بعد”، لكن “هذا لا يبرر التجاوزات التي حدثت”، والتي “غالبا ما يرتكبها أشخاص ليس لديهم الحق في أن يكونوا هناك”.

ووعد السفير صافار بـ”التعاون مع المنظمات غير الحكومية أيضا لتحسين الوضع” الخاص بالمهاجرين.