وزير الداخلية الإيطالي:هجوم فرنسا أصاب قلب الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غاييتا – اعتبر وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي “الهجوم الإرهابي على فرنسا اعتداءً على قلب أوروبا”، وأن “إيطاليا تشعر بهذه الضربة وبأنها جزء من ردود الفعل التي ستُتخذ على ضوئها”.

وفي حديثه ببلدة غاييتا (وسط) خلال حفل تسليم أول زورقي دورية لخفر السواحل الليبي، أضاف الوزير مينّيتي معلقا على العمل الإرهابي في باريس أمس، قائلا ” إنْ تأكد الطابع الإرهابي لما حدث، فسنكون أمام هجوم آخر على قلب الاتحاد الأوروبي”، والذي “يستهدف مدينة باريس مرة أخرى”.

وتابع “إن الأمر يتعلق بهجوم لا يمكن الاستهانة به مطلقا”، وكذلك “بالنظر إلى حقيقة أن فرنسا تعيش في هذه اللحظة، الساعات الأخيرة لحملة انتخابية رئاسية حاسمة”. وأردف “نيابة عن الحكومة الايطالية، أنقل مشاعر التضامن والقرب والأخوة الخالصة لفرنسا، في النضال المشترك ضد الارهاب العالمي”.

وخلص وزير الداخلية الى القول إن “السيطرة على منطقة وسط البحر المتوسط، والحدود الخارجية الأوروبية، التي تمثل إيطاليا جزءاً أساسياً منها، هو الآخر نقطة حاسمة في مجال العمل ضد الإرهاب”.