برلماني إيطالي معارض: لماذا لا يرتب جينتيلوني لقاءا مع الجنرال حفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا برلماني ايطالي ينتمي الى رابطة الشمال اليمينية المعارضة، رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني الى ترتيب لقاء مع الجنرال الليبي، خليفة حفتر.

وجاءت الدعوة تزامنا مع ورود أنباء، رافقت زيارة جينتيلوني للولايات المتحدة الأمريكية واجتماعه لأول مرة أمس الخميس في البيت الابيض مع الرئيس دونالد ترامب، عن نية إدارة واشنطن تقديم دعوة مشتركة للجنرال حفتر ولرئيس حكومة الوفاق، المدعومة أمميا، فائز السراج لزيارة العاصمة الأمريكية في غضون الأسابيع المقبلة.

وكتب عضو مجلس النواب برابطة الشمال، أليساندرو باغانو، في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، “يبدو أن ترامب سيلتقي في شهر حزيران/يونيو المقبل بواشنطن كلا من السراج وحفتر. لكن لماذا لا يجتمع فورا جينتيلوني بالجنرال” حفتر.