رئيس البرلمان الاوروبي يدعو لتشكيل سي آي إيه أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني الجمعة الى تشكيل وكالة استخبارات أوروبية على غرار الـ (سي آي إيه) الأمريكية لمواجهة تحدي الإرهاب في القارة العجوز،

وقال تاياني (إيطاليا) على هامش زيارته لمعرض الكتاب في مدينة ميلانو، “نحن بحاجة الى مزيد من التعاون بين أجهزة المخابرات، ربما تنسيق مخابراتي من نوع (سي آي إيه) أوروبية، بوسعها تجميع كل البيانات لأنه لا توجد حدود (جغرافية) بالنسبة للإرهابيين، وبالتالي لا ينبغي وجود حدود للذين يكافحون الارهاب”.

وشدد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي على أن “مكافحة الإرهاب لا تعني اغلاق الحدود، لأن الكثير من الإرهابيين لديهم جوازات سفر أوروبية”، في معرض رده على الذين يتذرعون بالارهاب لإغلاق الحدود الوطنية.

وجدد تاياني التذكير بأن “هناك حاجة للتعاون وأيضا مع دول خارج أوروبا، يجب علينا أن نولي اهتماما كبيرا بمنطقة البلقان لأنها يمكن أن تصبح برميل بارود: فلدينا معلومات بأن كثير من المقاتلين الأجانب الفارين من الرقة (سورية) والموصل (العراق) بدأوا الوصول الى البلقان”، على حد تعبيره