الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا سوريا ردا على سقوط قذيفتين بالجولان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مساء اليوم الجمعة موقعا في شمال هضبة الجولان السورية تم منه إطلاق قذيفتين على شمال الجولان، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وقال الناطق العسكري افيخاي ادرعي “ردًّا على انزلاق القذائف من الحرب الداخلية في سورية الى داخل الاراضي الإسرائيلية، هاجم جيش الدفاع مصادر النيران في شمال هضبة الجولان السورية”.

واضاف في بيان “الجيش الإسرائيلي لن يحتمل اي محاولة لخرق سيادة دولة اسرائيل وتهديد أمن سكانها ويعتبر النظام السوري مسؤولا عما يجري داخل أراضيه”.

وكان الجيش الاسرائيلي قد أشار في وقت سابق إلى “سقوط قذيفتيْ هاون في منطقة مفتوحة شمال هضبة الجولان دون وقوع إصابات أو أضرار”.