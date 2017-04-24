جينتيلوني: التكتم والحزم حررا مواطننا في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء باولو جينتيلوني إن تحرير الصحافي غابرييلي ديل غراندي، “ثمرة التزام تم بتكتم وعزم من قبل دبلوماسيتنا”.

وكان الصحافي الوثائقي والمدون ديل غراندي قد أوقف في الـ11 من شهر نيسان/أبريل الجاري من قبل السلطات التركية في المنطقة الحدودية التي تفصل بلادها عن سورية.

وقد تحدث جينتيلوني صباح الاثنين مع والد غابرييلي ديل غراندي، ماسيمو، الذي أعرب عن ارتياحه الكبير لقرب وصول نجله، وقد أعرب عن شكره لرئيس الوزراء، وقال إن “اليوم يوم جميل”.

من جانبه، كتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، بيير فرديناندو كازيني، على على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، “إن الحكومة الإيطالية ووزير الخارجية، أنجيلينو ألفانو، تمكنا بهدوء لكن بحزم، من الافراج عن غابرييلي ديل غراندي”. واختتم بالقول “إنها سياسة الجدية التي أثبتت خواء الانتقادات التي تعرضت لها حكومة جينتيلوني”، بسبب القضية.