برلماني أوروبي: إقامة جدار بجولة الانتخابات الثانية ضد لوبن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ دعا برلماني أوروبي الى “إقامة جدار في جولة الانتخابات الرئاسية الفرنسية الثانية ضد زعيمة الجبهة الوطنية (يمين متطرف)، مارين لوبن.

وتعليقا على نتائج الجولة الأولى للانتخابات، أضاف رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، جاني بيتيلّا (ايطاليا)، أن “الشعب الفرنسي ابدى تأييده للتغيير”، وهي “رسالة واضحة لا يمكن تجاهلها”، مبينا أنه “لمصلحة فرنسا وأوروبا ككل، نحن بحاجة لتوحيد كل القوى الديمقراطية في الجولة الثانية لوضع حاجز ضد الجبهة الوطنية”.

وتابع “اننا نشعر بخيبة أمل لنتائج بينوا هامون”، لكن “على الرغم من هذه النتيجة، كان هامون المرشح الوحيد الذي دافع عن أجندة تقدمية، مع مقترحات مبتكرة”.

وأعرب بيتيلّا عن “الأمل بأن لا تذهب هذه الأفكار سدى في الجولة الثانية وفي الانتخابات التشريعية المقبلة”، لأن “من الواضح أن علينا فتح موقع العمل لإعادة بناء اليسار”، واختتم مبينا أن “مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في طليعة عمل إعادة الإعمار هذا”.

هذا وقد تمخضت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، التي تنافس فيها 11 مرشحاً، عن تأهل كل من زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن (يمين متطرف)، وإيمانويل ماكرون (حركة الى الأمام)، للجولة الثانية.