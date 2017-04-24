ألفانو: سعيد بإنجاز مهمة تحرير مواطننا في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن “السعادة”، بـ”المهمة التي أنجزت بنجاح” بإطلاق السلطات التركية سراح مواطنه الصحفي والوثائقي غابريلي ديل غراندي.

وخلال استقباله بمطار بولونيا الاثنين، ديل غراندي، الذي أخلت سبيله السلطات التركية الليلة الماضية بعد احتجازه لمدة أسبوعين، أضاف الوزير ألفانو “أنا سعيد بالنهاية الموفقة للقضية”، ولقد “تأكدنا من أنه في حالة جيدة”، معتبرا المناسبة “أفضل عشية للاحتفال بذكرى التحرير”، التي تمر غداً.

وشكر وزير الخارجية نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الذي “تحدثت معه على تطبيق (واتساب)، وقد كانت هناك اتصالات هاتفية بطبيعة الحال، في ظل غياب تام لتصريحات عامة، لأنني لا يكن بوسعي الإفضاء بكل كنت أفعله”. وأضاف “أجدد أشكر لنظيري التركي وحكومته، لأننا لم نقطع الاتصال حتى في لحظات التوتر القصوى”، وقد “عززنا الأمور التي تجمعنا”، مؤكدا “العلاقة الكبيرة التي تربطنا وأنقرة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية موضحا أن “كل شيء تم وفقا للإجراءات التركية”، كما “شكرت الشبكة الدبلوماسية والقنصلية الايطالية للعمل الذي أنجزته”.