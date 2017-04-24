الرئاسة الفلسطينية: ننتظر رد حماس بشأن تسليم غزة في اليومين القادمين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت الرئاسة الفلسطينية إنها تنتظر خلال يومين رد حركة (حماس) على مطلبها تسليم المسؤولية كاملة عن قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وقال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم “نقول لهم (حماس) بكل صراحة ووضوح إن أردتم المصالحة فعليكم تسليم المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لحكومة الوفاق الوطني دون قيد أو شرط لتبسط الحكومة سلطتها الكاملة على غزة كما هو الحال في المحافظات الشمالية وفق القانون الأساس ودون تدخل حماس بأي عذر أو ذريعة بعمل وأداء الحكومة وهو ما يعني إلغاء اللجنة التي شكلتها حماس لإدارة المحافظات الجنوبية ثم بعد ذلك الذهاب للانتخابات العامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر“.

واضاف “لقد أُبلغت حماس بذلك وننتظر الجواب خلال اليومين القادمين فإن قبلت فتحنا صفحة جديدة، وإلا فلكل حادث حديث“.

وكان عبد الرحيم يتحدث في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس في حفل افتتاح الموقع الجديد للجامعة العربية الامريكية في رام الله.

وقد سلم وفد من اللجنة المركزية لحركة (فتح) هذه المطالب لحركة (حماس) قبل يومين في غزة.

وقال عبد الرحيم “عشر سنوات مرت استغلت حماس فيها حرصنا على توحيد الوطن بتعميق الانقسام من جانبها حتى بدأ البعض من قياداتها يتحدث عن الاتحاد الفيدرالي بين الضفة وغزة دون أن يرجف له جفن. البعض الآخر يتحدث عن أن المجلس التشريعي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني مما يعني إلغاء منظمة التحرير وهو ما يعني تنفيذ المخطط الإسرائيلي بإقامة دولة مسخ في قطاع غزة“.

وأضاف “لم يعد شعبنا يقبل بالمراوغة أو اللف والدوران ولا بالطرق الالتفافية، نريد وضوحاً قاطعاً مانعاً وإجراءات جازمة دون انتظار لوهم متغيرات إقليمية لعل وعسى أو لتلقي أوامر من الخارج“.

من جهة ثانية، فقد اشار عبد الرحيم إلى انه “بعد أيام سيلبي الرئيس محمود عباس دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة واشنطن بعد جولات من اللقاءات مع مستشاريه وسيكون اللقاء بداية علاقة جديدة بين الرئيسين، نذهب إلى البيت الأبيض بعد ثلاث سنوات بمواقف واضحة لم تتغير ولم تتبدل وأولها هو أن مبادرة السلام العربية وحل الدولتين على أساس حدود عام 67 بما فيها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام”.

وأضاف “كل ما نستطيع قوله ودون استباق للأمور أن هذا اللقاء هو فرصة فريدة، سبقته زيارة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاح حل الدولتين وأن مبادرة السلام العربية التي أكدت على ذلك هي المدخل الصحيح لإرساء سلام وتعايش شامل في المنطقة، وبدون ذلك سيظل الجمر تحت الرماد واحتمال تطاير الشرر قائم في أي وقت وكل حين“.