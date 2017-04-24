الفاتيكان: حادثة مقتل ريجيني قضية بين دولتين إيطاليا ومصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه المتحدث باسم دولة الفاتيكان، غريغ بورك بأن حادثة مقتل طالب الدكتواره الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة هي “في الأساس، قضية بين البلدين إيطاليا ومصر، والبابا على إدراك تام بهذه القضية، ويشارك أسرة ريجيني آلامها”.

وجاء تصريح المتحدث باسم الكرسي الرسولي تعليقا على نداء لوالدي الطالب الايطالي، الذي تعرض للاختطاف ووجدت جثته أوائل شهر شباط/فبرير العام الماضي بأطراف القاهرة وعليها آثار تعذيب، للبابا فرنسيس لإثارة قضية مقتل ابنهما خلال زيارته إلى لمصر نهاية الشهر الجاري، خاصة خلال لقاءه المعلن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت الى أنه “في مثل هذه الحالات، وعندما يكون ذلك ممكنا، البابا يتجاوب مع طلبات لأسباب إنسانية، ولكنه يعمل دائما مع أقصى قدر من التكتم، وذلك أيضا احتراما لجميع الأطراف المعنية”. وأضاف “الكرسي الرسولي، عندما يتحرك، فإنه يفعل ذلك بهدوء شديد، ولهذا السبب يتسم (تحركه) بالفاعلية”.