مسؤول بالائتلاف الوطني السوري المعارض: رحيل الأسد بات محسوما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

استانبول- أفاد مسؤول في الائتلاف الوطني السوري المعارض بأن “رحيل بشار الأسد وعائلته بات محسوماً دولياً”، داعياً السوريين لـ”التماسك والوقوف صفاً واحداً في بناء سورية الجديدة”، على حد وصفه.

وأوضح العضو بالائتلاف، ونائب الرئيس سابقا، هشام مروة أن “الملف السوري شهد تغييراً جذرياً في الأيام القليلة الماضية”، معلنا أن “القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حددت موقفها الأخير من بشار الأسد وعائلته بعد استمرارهم بارتكاب جرائم الحرب التي باتت تحيط به من كل جانب”، حسبما نقلت عنه الدائرة الإعلامية للائتلاف.

ورأى أن “التحدي الأهم أمام قوى الثورة والمعارضة” يكمن في “وضع برنامج سياسي واضح لتحديات المرحلة الانتقالية واستحقاقات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”.

ولفت مروة إلى أنه “لم يعد بمقدور روسيا التغطية على جرائم النظام المستمرة بحق الشعب السوري”، مشدداً على “ضرورة أن تتوقف موسكو عن دعم الأسد ورفع الغطاء عنه، إذا كانت تريد أن تكون جزء من العملية السياسية القادمة”.

وذكر أن “دعم روسيا لنظام ارتكب جرائم حرب بحق شعبه هو دعم للإرهاب وتقوية له”، محذراً من أن “استمرار الدعم للأسد سوف يكلف موسكو ثمناً باهظاً ويعزلها دولياً”.