وزير النقل الايطالي: لا مانع لدى الحكومة إن كانت لوفتهانزا مهتمة بأليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي غراتسيانو ديلريو إن “الحكومة لن تضع أي عائق”، أمام احتمال بيع أليتاليا لشركة لوفتهانزا، على الرغم من أن “القرار يعود للمساهمين، لأن الكرة في أيديهم”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الأربعاء، أضاف الوزير ديلريو أن “تدخل الحكومة سيعمل على تجنب الشركة الإفلاس”، والتي “سيتم بيعها لأعلى مزايد كما هي مع شركة إيلڤا”، للصناعات المعدنية.

وتابع “لكن إن كان هناك ضمان لإعادة رسملة جديدة للشركة قبل الاستفتاء (حول مستقبلها)، فعملية إنعاشها الآن ستصبح أكثر تعقيدا”، مبينا أن “أليتاليا ضعفت نتيجة الاستفتاء، ولن يقدّم المتسابقون لإقتنائها أية هدية”، كما “لا يمكننا العودة الى الوراء، وهناك من هو مقتنع بعملية إنقاذ حكومية أخرى، وأنا أقول بوضوح إن هذا لن يحدث”.

وأوضح وزير النقل أن “التدخل الوحيد في الوقت الراهن هو ذلك الوارد في مرسوم تصحيح الحسابات الذي دخل حيّز التنفيذ للتو”، والذي “يقدم 300 مليون يورو من الضمانات الحكومية”، فهو “المبلغ اللازم لكي تحلق الطائرات، وإن لزم تخصيص أكثر من ذلك فسنقيِّم الأمر”، لكن “أكرر أن الأمر يتعلق بمجرد مرافقة الشركة أو جزء منها نحو مساهم خاص آخر”.

وخلص ديلريو مكررا “لا عودة الى الوراء، حتى في ظل أسوأ سيناريو ممكن”.