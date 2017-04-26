ترامب ينوي زيادة المساعدات المالية للفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة المساعدات الإقتصادية المقرر تقديمها للفلسطينيين في السنة المالية 2018، في الوقت الذي خفض فيه المساعدات المنوي تقديمها الى دول عربية أخرى.

ويتضح من مسودة الميزانية التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي أنها تقترح تقديم 215 مليون دولار للفلسطينيين كمساعدات إقتصادية مقارنة بـ205.5 مليون دولار تم تقديمها العام الماضي، أي بزيادة تتجاوز الـ9 ملايين دولار، تعادل زيادة بنسبة 4.6%.

وكانت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية نشرت أمس مسودة الميزانية للمساعدات الاقتصادية الخارجية التي جاءت في 15 صفحة.

ولا تتضمن المسودة المساعدات العسكرية الخارجية، ومن ضمنها إلى إسرائيل، باعتبارها تتم من خلال وزارة الدفاع الأمريكية.

ويتضح من الوثيقة أن بلدانا أخرى في المنطقة ستشهد أيضا زيادة في المساعدات الإقتصادية ومن بينها ليبيا، سورية والعراق، بالمقابل سيتم خفض المساعدات الإقتصادية لدول أخرى من بينها تونس، مصر، الأردن، اليمن والمغرب.

كما يتضح منها انخفاض يزيد عن 62% في ميزانية مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط (ميبي) وبرامج أخرى ذات علاقة بالديمقراطية والتعاون.

ولم يتم الإعلان رسميا عن هذه الميزانية فيما يتوجب حصول الميزانيات على مصادقة الكونغرس.