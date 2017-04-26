رئيس الوزراء البلجيكي: نحتاج لزخم سياسي جديد لدفع المشروع الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوزراء الأوروبي شارل ميشيل، الحاجة لإعطاء زخم سياسي جديد لدفع المشروع الأوروبي قدماً.

ودافع ميشيل، في تصريحات الأربعاء، عن قيامه بتهنئة المرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، بعد تقدمه بالجولة الأولى للانتخابات، مشيراً إلى أن تصرفه جاء من منطلق الدفاع عن القيم الأوروبية وليس لتفضيل مرشح على آخر.

وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي أن بلاده منفتحة على أوروبا وتبحث عن شركاء يتقاسمون معها الأفكار نفسها، مثل فرنسا، حيث قال “أتقاسم مع السيد ماكرون رؤيته الملتزمة بأوروبا”.

لكن المسؤول البلجيكي أقر أن أوروبا تثير حالياً شكوكا كثيرة لدى شعوب الدول الأعضاء، مشيراً إلى أهمية أن تعمد الطبقة السياسية في الأوروبية إلى إقرار مشاريع تؤدي إلى نتائج محددة ترد على مخاوف المواطنين.

هذا وقد حظي إيمانويل ماكرون، (حركة إلى الأمام) المعروف بأفكاره المؤيدة لأوروبا، على دعم كثير من المسؤولين الأوروبيين، مقابل منافسته على منصب الرئاسة الفرنسية، زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن، التي تركز على ضرورة الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن منطقة العملة الموحدة (اليورو).

وكان ماكرون قد تفوق في الجولة الأولى على لوبن بفارق ضئيل، فيما تراجع تأثير الحزبين الفرنسيين التقليديين، (الجمهوريين والاشتراكيين)، بشكل ملحوظ.