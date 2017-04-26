مراسلون بلا حدود تحذر من التدهور غير المسبوق لحرية التعبير والصحافة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن حرية التعبير والصحافة باتت اليوم عرضة للتهديد أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة اليوم، محذرة من الأخطار التي تحيق بمهنة الصحافة وبحرية الاعلام والتعبير، خاصة لجهة تصاعد التهديدات التي تستهدف وسائل الإعلام، والمعلومات الخاطئة والقمع.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن حرية التعبير تعيش وقتاً صعباً أو حتى شديد الخطورة في 72 بلد في العالم مثل الصين وروسيا والهند وآسيا الوسطى وكذلك الحال في كل دول الشرق الأوسط وثلثي الدول الأفريقية.

ويشير التقرير إلى الوضع الخطير جداً الذي تعاني منه الصحافة في دول مثل بوروندي ومصر والبحرين،فـ”هي من بين البلدان الـ 21 الأسوأ في العالم لجهة حرية الصحافة”، حسب النص.

وينوه التقرير بأن الدول المذكورة آنفاً تبقى أفضل حالاً من دول مثل كوريا الشمالية وتركمانسان وأريتريا، التي تحتل ذيل القائمة منذ 12 عاماً.

ويعرب معدو التقرير عن أسفهم بسبب تدهور الحالي في 62,2% من الدول التي يجري فيها تقييم حرية الصحافة والتعبير.

ولفت التقرير النظر إلى حالة تركيا، التي تحتل هذا العام المركز الـ 155على قائمة الدول المعنية بحرية الصحافة والاعلام، وأنها فقدت خلال 12 عاماً 57 مرتبة. ويمكن تعريف تركيا حالياً، حسبما جاء في التقرير، بـ”أكبر سجن في العالم بالنسبة للعاملين في حقل الاعلام”.

وينوه التقرير بالأثر السلبي لفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أجواء الاعلام، مشيراً إلى أن هذه التغيرات أعطت مواداً دسمة لمروجي الأخبار الخاطئة والشائعات.

ولفت التقرير النظر إلى تراجع حرية التعبير في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بولونيا (بولندا) التي تحتل المركز رقم 54 والتي فقدت 7 مراكز خلال عام واحد وكذلك هنغاريا (المجر) التي باتت في المركز الـ71

وتأتي دول مثل النرويج السويد وفنلندا على رأس قائمة الدول التي تحترم حرية الصحافة.

أما بلجيكا، فتحتل المركز التاسع عالمياً لهذا العام، أي أنها تقدمت أربع مراتب عن العام الماضي.