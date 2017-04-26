البابا: مواصلة الأمل رغم الجروح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى مواصلة الأمل على الرغم من أن “العالم جريح ولا تسير فيه الأمور على ما يرام”.

وفي لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، قال البابا إن “المسيحيين يمكنهم السير في كل مكان وحتى في أجزاء جريحة من العالم، وحيث الأمور لا تسير على ما يرام”، فـ”نحن من بين أولئك الذين يواصلون الأمل هناك أيضا”، لأنه “حيثما يسود الظلام علينا إبقاء النور متقدا”.

وذكر البابا أن “بالتأكيد أننا إن اعتمدنا على قوتنا فقط، فستكون هناك أسبابا للشعور بخيبة الأمل والهزيمة”، لأن “العالم غالبا ما يبدي قسوته إزاء قوانين المحبة، وعادة ما يفضل قوانين الأنانية عليها”، لكن “إن بقي لدينا اليقين بأن الله لا يتخلى عنا، وأنه يحبنا كثيرا مع عالمنا هذا، حينئذ يتغيّر المنظور على الفور”.

ووضح البابا أن “إلهنا ليس غائباً، منعزلا في سماء بعيدة”، بل “يحب الإنسان بولع وحنان لدرجة أنه يعجز عن الإنفصال عنه”. وأردف “نحن البشر بارعون في قطع العلاقات والجسور، ووليس هو”، فـ”أصبح قلبنا باردا، يبقى قلبه متوهجا”.

وأكد البابا بيرغوليو أن “الله يرافقنا دائما، على الرغم من أننا ننساه لسوء حظنا”، واختتم بالقول “على التلال التي تفصل الكفر عن الايمان، يغدو أمرا حاسما اكتشاف أن أبانا يحبنا ويرافقنا ولا يتركنا أبدا”.